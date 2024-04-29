Имя защитника не разглашают из этических соображений.

Установлена личность одного из военнослужащих, которые были убиты 27 апреля в Германии в городе Мурнау. Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Им является наш побратим – военнослужащий 122-го аэромобильного батальона 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады ДШВ ВС Украины. Из этических соображений мы не сообщаем его имени", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2023-м году защитник получил ранение в боях за Белогоровку Луганской области. После он проходил лечение и реабилитацию в Германии.

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"27 апреля десантник умер от ножевых ранений. По сообщениям СМИ, ранения ему нанес гражданин России. Подозреваемого в нападении задержали немецкие правоохранительные органы. Командование приносит искренние соболезнования родственникам и друзьям погибшего военнослужащего", – добавили в публикации.

Убийство украинских военных в Германии

На днях в Германии были убиты двое украинских военных, которые проходили там реабилитацию. По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего гражданина России, который, как выяснилось впоследствии, оказался фанатом диктатора Владимира Путина.

Издание Spiegel также сообщило, что во время задержания подозреваемый был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Мотивы убийства пока не установлены. Однако немецкая прокуратура заявила, что не исключает политических мотивов.

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