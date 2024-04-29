В результате вражеского удара убиты и ранены люди, которые отдыхали в районе побережья Черного моря.

Мэр Одессы Геннадий Труханов прокомментировал ракетный удар по Одессе, который российские захватчики нанесли вечером 29 апреля.

"К сожалению количество погибших растет. В больнице умерла молодая женщина. Идет борьба за жизнь мужчины – он в реанимации (впоследствии стало известно, что в больнице умер мужчина, но неизвестно, идет ли речь о том же человеке, – УНИАН)", – сказал мэр.

По его данным, большинство пострадавших просто находились на прогулке в районе побережья Черного моря.

"Уроды, твари, нелюди, паскуды... Я не знаю, как их еще можно назвать и что им еще можно сказать... Одесса, люди гуляют у моря, а они стреляют, убивают. Вот так они говорят своим лохам тупорылым, что они так защищают якобы себя, убивая людей, убивая детей. Больше нечего сказать", – подчеркнул Труханов.

Он добавил, что сейчас медики проводят обследование маленького ребенка – мальчика, получившего ранение. Ему всего 4,5 года.

Городской голова Одессы отметил, что захватчики бьют по мирным людям, которые просто отдыхали после рабочего дня: гуляли с маленькими детьми, с домашними любимцами.

"Не существует слов, которые смогут выразить наше отношение к тем существам, которые обстреливают наши города. Россия – страна-террорист", – подчеркнул Труханов.

Ракетный удар по Одессе вечером 29 апреля

Армия РФ нанесла по Одессе ракетный удар. Известно, что погибли четверо гражданских – три женщины и мужчина. По данным мэра города Геннадия Труханова, 32 человека ранены – 25 находятся в больницах, среди них двое детей и беременная.

Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжелом состоянии. Еще шестеро взрослых также в реанимации.

Кроме того, есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, удар был нанесен, вероятно, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. Произошло попадание во Дворец студентов Национального университета "Одесская юридическая академия", который население называет "Замок Гарри Поттера" из-за необычной формы здания.

Ранен бывший депутат ВР Сергей Кивалов. Мужчина доставлен в больницу с кровотечением. Он является академиком Национальной академии правовых наук Украины, президентом Национального университета "Одесская юридическая академия".

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