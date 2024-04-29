Певицы говорят, что им обещали мировую славу.

Сестры Анна и Ангелина Завальские, которые являются участницами украинской группы "Алиби", рассказали о продюсерах из РФ, которые предлагали им сотрудничество и славу в российском шоу-бизнесе.

Певицы отметили, что на пике своей популярности они получали сомнительные предложения от российских продюсеров. В частности, им обещали перспективное будущее, но если они откажутся от продюсирования своего отца.

"Когда в начале 2000-х российский шоу-бизнес начал вытеснять собой наш рынок, неоднократно обращались российские продюсеры, которые обещали нам золотые горы и мировую славу. Единственным условием было отказаться от работы с папой, который в то время был нашим продюсером, и подписание контракта, который фактически сделал бы нас чужой продюсерской собственностью. Нам уже тогда хватило ума не вестись на подобные сомнительные перспективы и мы отклонили все предложения, выбрав свою страну", - рассказали Анна и Ангелина в интервью изданию OBOZ.UA.

Видео дня

Поэтому артистки никогда не жалели о своем выборе. Более того, они чувствовали, что такое сотрудничество не принесет будущего.

"Теперь будущего нет у страны-агрессора и не будет. Мы никогда не мечтали работать там, потому что всегда интуитивно и энергетически чувствовали отвращение к Москве. Да, у нас там были друзья, определенные контакты, общение, но ментально все это всегда было чужое, холодное, жесткое и бездушное", - добавила Анна Завальская.

Что известно о дуэте "Алиби"

Дуэт "Алиби" начал свою карьеру в 2001 году. Сначала с продюсированием певицам помогал Дмитрий Климашенко, а позже за это дело взялся их отец Александр. Успех Анне и Ангелине Завальским принесли композиции "Да или нет", "С чистого листа", "Табу" и многие другие песни.

С 2012 года певицы почти нигде не выступали и занимались своей личной жизнью. Но в марте 2019 они объявили о возрождении дуэта.

Напомним, ранее актриса Леся Самаева рассказала о работе с россиянами в кино.

Вас также могут заинтересовать новости: