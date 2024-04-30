Оно может начаться уже через месяц.

Российские войска могут пойти в новое крупномасштабное наступление в Украине в конце мая или июне.

Как пишет Financial Times со ссылкой на слова двух высокопоставленных представителей украинской разведки, оккупанты атакуют ключевые участки линии фронта, а также наносят ракетные и дроновые удары по Харькову и другим городам для смягчения поля боя перед крупной наступательной операцией.

Источник в украинской армии сказал BILD, что опасается нападения на Харьков войск численностью 20-40 тысяч человек. По его словам, в этом случае Украине придется решать, что защищать - север или восток. Другой военнослужащий сказал журналистам, что тоже считает возможным "поход" оккупантов на Харьков.

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По словам одного из офицеров, за время полномасштабной войны войска РФ научились эффективно использовать силы для наступательных операций. "Сейчас на фронт часто сбрасывают бесчисленное число бомб. Не как раньше - только в несколько незначительных ангаров, а в каждое здание, которое мы удерживаем", - сказал военный, отметив, что без боеприпасов и ракет для противовоздушной обороны они не могут с этим ничего сделать.

Сейчас Украина строит километры противотанковых заграждений - не только на юге, но и на границах с Белгородской, Курской и Брянской областями.

Большое наступление России: что известно

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большое российское наступление может начаться уже в конце мая или июне. Американский Институт изучения войны прогнозирует, что хорошо оснащенные Вооруженные силы Украины смогут предотвратить российские атаки.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил об обострении ситуации на фронте. Военные фиксируют наращивание численности и перегруппировку войск РФ на Харьковском направлении, однако пока не видят признаков непосредственной подготовки к наступлению.

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