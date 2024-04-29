Российские оккупанты пытаются обойти город по окрестностям возле сел Ивановское и Богдановка.

Российские оккупанты, чтобы взять Часов Яр "в тиски", пытаются обойти город по окрестностям, а также ведут активный огонь из артиллерии и минометов.

Об оперативной ситуации в районе города рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире информационного телемарафона. По его словам, в самом городе российской армии нет.

"В окрестностях были попытки врага обойти Часов Яр возле поселка Ивановское и Богдановка. Враг имеет целью таким образом "взять в тиски" город и обойти его по кругу. Все попытки подавляются нашим подразделениями. Враг отбрасывается на предыдущие позиции, где он пытался проводить штурмы", - акцентировал Волошин.

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Кроме того, российская армия накрывает город плотным артиллерийским и минометным огнем. "Только за минувшие сутки было зафиксировано 170 вражеских минометных и артиллерийских обстрелов на этом направлении. Это, по сравнению с предыдущими сутками, несколько меньше. Однако, враг не оставляет попыток и продолжает штумировать и осуществлять активное артиллерийское и минометное воздействие на город Часов Яр", - подчеркнул Волошин.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что на Восточном фронте ситуация обострилась, но контролируется силами обороны. "Конечно, враг пытается захватить стратегическую инициативу и прорвать линию фронта. Противник, создав значительное преимущество в силах и средствах, атакует на некоторых направлениях, имеет тактические успехи. Однако, его попытки на некоторых направлениях не приносят успехов", - сказал он.

Бои за Часов Яр: что известно

Как сообщал УНИАН, по данным аналитика и соучредителя DeepState Романа Погорелого, украинской армии удалось стабилизировали ситуацию в районе Часового Яра, однако обстановка может измениться.

Вчера главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский рассказал об обострении ситуации на фронте. По его словам, на Краматорском направлении самыми горячими точками фронта остаются Ивановское и Часов Яр.

Ранее представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что обстановка вокруг города Часов Яр сложная, но контролируемая Силами обороны.

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