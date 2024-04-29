По словам президента Европейского Совета, ЕС может стать более влиятельным в мире, если расширится.

Полномасштабная война РФ против Украины дала новый сигнал стремлению ЕС принять больше стран. Об этом заявил председатель Европейского Совета Шарль Мишель. По его словам, он надеется, что союз из 27 стран и потенциальные новые члены будут готовы к 2030 году. Об этом пишет Reuters.

С таким заявлением Мишель выступил в среду перед 20 годовщиной "Большого взрыва" расширения Европейского Союза, когда к блоку, где в то время было всего 15 членов, присоединилось еще 10 преимущественно бывших коммунистических стран, среди которых Польша и Венгрия и средиземноморские острова Мальта и Кипр.

"Это был призыв истории объединить европейские страны. Двадцать лет спустя мы сталкиваемся с подобным вызовом, потому что существует геополитический хаос, в том числе из-за войны России против Украины. И противостояние этому хаосу является геополитической стратегией для того, чтобы снова объединиться", - добавил председатель Европейского Совета, комментируя расширение в 2004 году.

По его словам, страны, которые присоединились к ЕС в 2004 году, увидели, что их общий валовой внутренний продукт на душу населения вырос с около половины среднего показателя по ЕС тогда до 80% по состоянию на сейчас.

Теперь претендентами на вступление в ЕС являются шесть балканских стран, Украина, Грузия и Молдова. Мишель отметил, что Украина, безусловно, является крупнейшим потенциальным членом ЕС с примерно 40-миллионным населением и большим сельскохозяйственным сектором.

"Из-за войны, начатой Россией против Украины, появился новый импульс, оживление стратегии расширения (ЕС). Это сложный вызов. Но какая альтернатива? Альтернативой была бы ужасная, безответственная ошибка со стороны ЕС", - подчеркнул он и призвал Европейский Союз и стран-кандидатов осуществить до 2030 года реформы, необходимые для нового расширения.

В Reuters добавили, что страны-члены ЕС, которые являются состоятельными, с опаской относятся к вступлению такой большой страны, как Украина, ведь это может забрать много ресурсов из казны ЕС. В то же время Мишель отметил, что победой будет усиление международного влияния ЕС.

"ЕС является одной из трех основных региональных сил в мире вместе с Китаем и США. И с этим новым расширением идея заключается не только в том, чтобы стать больше. Он также должен стать более влиятельным", - сказал он.

Политик отметил, что Киеву понадобятся особые переходные меры, ведь стране нужно будет восстанавливаться после войны, в то время, как ЕС должен быть осторожным, чтобы полностью открыться для большого населения и экспорта продовольствия из Украины.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что между Украиной и большинством стран-членов ЕС есть "джентельменское соглашение" по утверждению начала переговоров о вступлении в июне.

"Конечно, мы не видели преград, чтобы уже в марте утвердить переговорную рамку. Это дало бы юридические основания двигаться более оперативно дальше. Но стартуют европейские выборы и мы имеем джентельменскую договоренность среди абсолютного большинства стран Европейского Союза, что и межправительственная конференция, и сама переговорная рамка будут утверждены в июне", - объяснила она.

Также опрос, который проводила социологическая служба Центра Разумкова, показывает, что 84% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

"Подавляющее большинство (84%) опрошенных поддерживают вступление Украины в Европейский Союз (в декабре 2022 г. поддержка составляла 79%). Не поддерживают вступление в ЕС только 7% респондентов (в декабре 2022 г. таких было 8%)", - отметили в опросе.

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