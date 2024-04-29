Точные мотивы жестокого преступления пока не установлены.

27 апреля в немецком городе Мурнау убили двух украинских военных. По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего россиянина.

В понедельник, 29 апреля, немецкая прокуратура заявила, что не исключает политических мотивов. Об этом сообщает Reuters.

"Мотивы преступления пока неясны, хотя политический мотив нельзя исключить, и расследование ведется по всем направлениям", – заявили в Офисе генерального прокурора Мюнхена.

По предварительным данным, убитые и подозреваемый в совершении преступления были знакомы.

Убийство украинских военных в Германии

27 апреля на территории торгового центра в городе Мурнау-ам-Штафельзее убили двух украинцев 23 и 36 лет. Они получили ножевые ранения. В совершении преступления подозревают 57-летнего гражданина России.

В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что убитые украинцы были военными. Они как раз проходили медицинскую реабилитацию в Германии.

Также выяснилось, что россиянин, которого подозревают в убийстве украинских военнослужащих, оказался фанатом российского диктатора Владимира Путина. В частности, он был известен в пропутинских кругах.

Впоследствии стало известно, что задержанный по подозрению в убийстве украинских военных россиянин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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