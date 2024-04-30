В Украине много живописных мест с невероятными видами, от которых перехватывает дыхание. УНИАН предлагает оптическую иллюзию, которая не только развлечет вас, но и покажет одно из таких мест.
Перед вами фотография одинокого журавля на поле Дунайского биосферного заповедника в Одесской области. На его территории представлены более 350 видов птиц, 45 видов млекопитающих, 11 видов земноводных, 107 - рыб и почти 2 тысячи видов насекомых, 40 из которых - занесены в Красную книгу Украины.
Перед вами стоит простая задача - надо найти на фото белую утку. Усложняет задачу то, что вы должны справиться всего за 9 секунд. Можете начинать прямо сейчас!
Упростить поиск может "точечная" стратегия, которая предусматривает увеличение разных частей фотографии. Однако это может занять больше времени, чем нужно для уверенной победы.
Ответ на фотоиллюзию:
Утка пряталась в "море" зелени, она обозначена на фото белым кругом.
Больше интересных головоломок от УНИАН:
Проверить свою способность быстро замечать различия можно с помощью забавной оптической иллюзии с зайцами на велосипедах. В этом случае отличие очевидно, однако не все могут отыскать его в установленное время.
Также предлагаем загадку на логику и внимательность, которая заставит вас серьезно напрячь зрение. Надо отыскать среди большого количества сердец клубнику.