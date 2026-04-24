Галкин удивил сеть новым фото Пугачевой: как сейчас выглядит 77-летняя певица

Максим поделился снимком с прогулки с женой.

Известный российский юморист Максим Галкин, который уехал из страны-агрессора и осудил полномасштабное вторжение в Украину, показал новое фото своей жены – Аллы Пугачевой.

На странице в Instagram комик опубликовал снимок, на котором 77-летняя артистка позирует с тростью в руке на фоне Средиземного моря возле яхт на Кипре. Алла Борисовна выбрала розовое платье в клетку, а свой образ дополнила сапожками на небольшом каблуке и розовой кофточкой, которую завязала на талии.

Фото жены Максим Галкин решил оставить без подписи. Однако многие пользователи обратили внимание на трость в руке артистки, с которой она уже не впервые появилась на фото. Подписчики отметили, что Пугачева хорошо выглядит, однако пожелали ей также крепкого здоровья.

Напомним, недавно Алле Пугачевой исполнилось 77 лет. Максим Галкин нежно поздравил жену и показал, как они отпраздновали этот день с детьми и внуками звездной именинницы.

Вас также могут заинтересовать новости: