Глобальное потепление никуда не денется в ближайшие годы.

Существует 80-процентная вероятность того, что в течение следующих пяти лет глобальная температура побьёт как минимум один ежегодный температурный рекорд, что увеличит риск экстремальной засухи, наводнений и лесных пожаров, говорится в новом отчёте Всемирной метеорологической организации (WMO).

Впервые данные также показали небольшую вероятность того, что температура за период 2025–2029 года на Земле превысит доиндустриальный уровень более чем на 1,5 °C, пишет The Guardian.

После десяти самых жарких лет за всю историю наблюдений, последнее обновление среднесрочного глобального прогноза климата подчёркивает растущую угрозу для здоровья людей, национальных экономик и природных экосистем, если человечество не прекратит сжигать нефть, газ, уголь и древесину, в частности.

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Это приблизит мир к опасному рубежу — к нарушению наиболее амбициозной цели Парижского соглашения по климату, которое основывается на 20-летнем среднем показателе.

Также сообщается, что вероятность превышения порога в 1,5 °C хотя бы в одном из следующих пяти лет составляет 86% — по сравнению с 40% в докладе 2020 года. В любых пятилетних прогнозах до 2014 года считался нереальным исход, который случился в 2024 году, когда за годовой период был впервые превышен порог в 1,5 °C.

Прошлый год стал самым жарким за 175 лет метеонаблюдений.

Подчёркивая, насколько быстро идёт глобальное потепление, в последнем обновлении, которое было составлено на основе 220 модельных симуляций, представленных 15 научными институтами, упоминается даже 2°C как статистически возможный сценарий.

Для того, чтобы достигнуть превышения порога в 2°C до 2030 года, потребуется одновременное действие нескольких факторов потепления, таких как сильное явление Эль-Ниньо и положительная арктическая осцилляция.

Последствия потепления будут неравномерными. Зимы в Арктике, по прогнозам, будут теплее среднемирового уровня в 3,5 раза — отчасти потому, что тающий морской лёд не позволяет снегу формировать отражающую поверхность, и солнечное тепло поглощается океаном. Амазонские джунгли будут страдать от всё более частых засух, а в Южной Азии, Сахеле и северной Европе, включая Великобританию, ожидается увеличение количества осадков.

Другие новости о глобальном потеплении

Ранее УНИАН сообщал, что рост температуры океанов ускорился. Исследователи проанализировали данные со спутниковых приборов, которые вращаются вокруг Земли с начала 1980-х годов.

Кроме того, численность насекомых за полвека сократилась вдвое. Долговременное научное исследование, которое началось еще в 1970-х годах, свидетельствует о впечатляющем сокращении совокупной биомассы насекомых - примерно на 50%. Хотя наш мир, в значительной степени, зависит именно от них.

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