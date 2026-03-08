Разогреет до +15: синоптик порадовала прогнозом на 9 марта

В Киеве будет солнечно и +12 градусов.

В понедельник, 9 марта, по всей территории Украины будет прекрасная весенняя погода - теплая и солнечная. Таким прогнозом поделилась известная синоптик Наталья Диденко.

"В Украине везде - весенняя красота. 9 марта будет тепло, солнечно и птицы будут петь", - отмечает она.

Антициклон обеспечит в Украине сухую погоду с температурой днем +10...+15 градусов.

На северо-востоке будет несколько прохладнее, +6...+9 градусов.

В Киеве также будет царить весна - будет солнечно и +12 градусов, отмечает Диденко.

В воскресенье украинцы наслаждаются весенним теплом. Температура во многих областях повысится на градус-два - до +9°...+11°. На западе будет теплее всего - прогреется до +13°...+16°.

Только в Черниговской и Сумской областях будет немного прохладнее, +5°...+7°.

Также Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института рассказала, почему все говорили об аномальном холоде этой зимой.

Она объяснила, что на самом деле наша зима не была настолько аномальной. На восприятие повлияло отсутствие отопления из-за российских обстрелов, а также то, что у нас практически 13 лет подряд почти не наблюдались такие низкие температуры.

