Итоги зимы: что стало ее особенностью и почему все говорили об аномальном холоде

Особенностью этой зимы стал устойчивый снежный покров, в то же время в разговорах об аномальном холоде есть объяснение. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.
Она отметила, что зима в этом году была очень изменчивой и неоднородной в разные месяцы и на разных территориях, как Европы, так и Украины.
В целом за зиму в Украине выпало от 80 до 180 миллиметров осадков, которые были неравномерными: на западе Украины был их дефицит, а в юго-восточных областях осадков выпало значительно больше.
Так, декабрь был чрезвычайно теплым и сухим, январь - холодным на значительной части территории Украины, за исключением Закарпатья, Карпат, Прикарпатья и южных областей Украины, а в феврале на части территории Украины наблюдалась температура ниже нормы, что было связано с Сибирским антициклоном.
Аномально теплый декабрь
"Декабрь у нас был аномально теплым. Он больше соответствовал ноябрю. В конце концов, зима у нас пришла с опозданием, где-то на две-три недели, и практически на рождественские праздники у нас похолодало, выпал снег, образовался устойчивый снежный покров, который в целом сохранялся до этого времени", - сказала эксперт.
Балабух отметила, что это было особенностью этой зимы, ведь в последние годы, особенно в последнее десятилетие, у нас было необычайно тепло, и почти не фиксировалось устойчивого снежного покрова.
Другой особенностью было то, что сильное похолодание было характерно больше всего для Полесья, тогда как обычно самые низкие температуры зимой у нас наблюдаются на востоке Украины и в Карпатах.
"В Карпатах у нас температура воздуха была значительно выше, чем, например, в Житомирской или Киевской, Черниговской областях", - сказала метеоролог.
Почему все говорят об аномальном холоде этой зимой?
Эксперт подчеркнула, что на самом деле наша зима не была настолько аномальной. На восприятие повлияло отсутствие отопления из-за российских обстрелов, а также то, что у нас практически 13 лет подряд почти не наблюдались такие низкие температуры.
"Зимы были кратковременными, в отдельные годы - можно говорить о том, что на отдельных территориях их вообще не наблюдалось. Мы не видели устойчивого снежного покрова и морозы -20°...-30° очень редко наблюдались в течение этого периода", - пояснила Балабух.
Да, когда раньше такие зимы были значительно чаще, то реакция на них была несколько иной. А когда после этого аномально теплого периода, который наблюдался в течение последних 10 лет, пришли достаточно типичные погодные условия для этого периода, то "мы на них реагировали очень болезненно".
Погода в марте
Как сообщал Погода УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра отметил, что март - переходный месяц и в этот период происходят колебания значений температуры и осадков.
В то же время пока мы не наблюдаем тенденций к существенному снижению температуры до таких морозов, как были, например, в феврале или январе.