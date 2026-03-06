Итоги зимы: что стало ее особенностью и почему все говорили об аномальном холоде

Первый месяц зимы в Украине был аномально теплым.

Особенностью этой зимы стал устойчивый снежный покров, в то же время в разговорах об аномальном холоде есть объяснение. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Вера Балабух, кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины.

Она отметила, что зима в этом году была очень изменчивой и неоднородной в разные месяцы и на разных территориях, как Европы, так и Украины.

В целом за зиму в Украине выпало от 80 до 180 миллиметров осадков, которые были неравномерными: на западе Украины был их дефицит, а в юго-восточных областях осадков выпало значительно больше.

Так, декабрь был чрезвычайно теплым и сухим, январь - холодным на значительной части территории Украины, за исключением Закарпатья, Карпат, Прикарпатья и южных областей Украины, а в феврале на части территории Украины наблюдалась температура ниже нормы, что было связано с Сибирским антициклоном.

Аномально теплый декабрь

"Декабрь у нас был аномально теплым. Он больше соответствовал ноябрю. В конце концов, зима у нас пришла с опозданием, где-то на две-три недели, и практически на рождественские праздники у нас похолодало, выпал снег, образовался устойчивый снежный покров, который в целом сохранялся до этого времени", - сказала эксперт.

Балабух отметила, что это было особенностью этой зимы, ведь в последние годы, особенно в последнее десятилетие, у нас было необычайно тепло, и почти не фиксировалось устойчивого снежного покрова.

Другой особенностью было то, что сильное похолодание было характерно больше всего для Полесья, тогда как обычно самые низкие температуры зимой у нас наблюдаются на востоке Украины и в Карпатах.

"В Карпатах у нас температура воздуха была значительно выше, чем, например, в Житомирской или Киевской, Черниговской областях", - сказала метеоролог.

Почему все говорят об аномальном холоде этой зимой?

Эксперт подчеркнула, что на самом деле наша зима не была настолько аномальной. На восприятие повлияло отсутствие отопления из-за российских обстрелов, а также то, что у нас практически 13 лет подряд почти не наблюдались такие низкие температуры.

"Зимы были кратковременными, в отдельные годы - можно говорить о том, что на отдельных территориях их вообще не наблюдалось. Мы не видели устойчивого снежного покрова и морозы -20°...-30° очень редко наблюдались в течение этого периода", - пояснила Балабух.

Да, когда раньше такие зимы были значительно чаще, то реакция на них была несколько иной. А когда после этого аномально теплого периода, который наблюдался в течение последних 10 лет, пришли достаточно типичные погодные условия для этого периода, то "мы на них реагировали очень болезненно".

Как сообщал Погода УНИАН, ранее Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра отметил, что март - переходный месяц и в этот период происходят колебания значений температуры и осадков.

В то же время пока мы не наблюдаем тенденций к существенному снижению температуры до таких морозов, как были, например, в феврале или январе.

