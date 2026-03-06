Солнечные выходные: синоптик порадовала весенним прогнозом на субботу-воскресенье

В Киеве будет преобладать погода без осадков и ветра.

В ближайшие выходные антициклон обеспечит Украине сухую и преимущественно солнечную погоду - и в субботу, и в воскресенье.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, ветер утихнет, и хотя ночи еще будут прохладными, в дневное время 7-8 марта максимальная температура воздуха будет вполне комфортной.

Так, в субботу, 7 марта, ожидается +5°...+9°; на востоке +2°...+5°, а в западных областях +9°...+12°.

Видео дня

В воскресенье, 8 марта, температура воздуха немного повысится: ожидается +5°...+11°, а на западе и юге - до +13°.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, в течение 7-8 марта будет преобладать комфортная погода - без осадков, ветер утихнет. Завтра в столице будет +6 градусов, а 8 марта потеплеет до +8 градусов.

Погода 8 марта - прогноз на Международный женский день

Как сообщал Погода УНИАН, Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра отмечал, что 8 марта по Украине и по Киеву ожидается погода без осадков.

За счет большего количества прояснений ночью ожидается до -6 градусов. Зато в дневные часы ожидается температура в пределах +5°...+11°, а в западных областях - до +14°; на востоке и северо-востоке страны - в пределах +2°...+8°.

Вас также могут заинтересовать новости: