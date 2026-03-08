8 марта по всей Украине станет еще теплее

Осадков в конце недели ждать не стоит.

Теплая весенняя погода ждет украинцев в воскресенье, 8 марта. Температура под конец недели во многих областях повысится на градус-два - до +9°...+11°. На западе возлух прогреется до +13°...+16° и только на востоке и северо-востоке будет свежее. Без осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет самая теплая погода. Тут днем воздух прогреется до +9°...+13°, а на Закарпатье потеплеет до +16°.

Потепление коснется и севера Украины, где сегодня столбики термометров покажут +8°...+11°. Только в Черниговской и Сумской областях буджет немного прохладнее, +5°...+7°.

Практически такая же температура будет и на востоке Украины, +5°...+8°. Тут, как и по всей стране, сегодня будет сухая погода с переменной облачностью.

В центральных областях Украины 8 марта пройдет без осадков и с температкрой +7°...+11°.

Такая же теплая весенняя погода будет сегодня и на юге Украины, где воздух прогреется до +9°...+11°.

Приметы 8 марта

Если день солнечный, то скоро придет потепление. Если в этот день дует сильный ветер, то в течение года погода будет часто меняться, а если небо затянуто облаками, то весна продлится долго.

