Температуры пока будут оставаться в достаточно комфортных как для ноября пределах.

О похолодании в ближайшее время пока речь не идет, как не ожидается пока и снега. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала Наталья Птуха, синоптик Украинского гидрометеорологического центра, отвечая на вопрос, когда украинцам ожидать похолодания, и стоит ли уже ожидать снега в ближайшее время.

Что будет с температурами - прогноз

Птуха рассказала, что 11-12 ноября в Украине будет переменчивая погода с дождями. С юго-запада на северо-восток будет двигаться атмосферный фронт, влияние которого будет особенно ощутимо 11 ноября.

"Температурные показатели все равно остаются несколько выше климатической нормы, как для этого времени года", - сказала она.

Относительно осадков, то 11 ноября ожидаются небольшие, а местами - умеренные дожди. В Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях дожди могут быть даже значительные.

В то же время 13 ноября уже будет повышаться атмосферное давление, поэтому будет преобладать погода без осадков. Только на юго-востоке и востоке страны местами еще может быть небольшой дождь.

14 ноября в большинстве регионов будет преимущественно без осадков. В то же время в этот день с запада будет поступать новый атмосферный фронт. Он принесет больше облачности.

Птуха отметила, что при таких погодных условиях могут образовываться туманы. Впрочем, температуры будут оставаться в "достаточно комфортных пределах как для ноября".

"Ночь +4°...+10°. Только на западе страны - немного прохладнее, +1°...+6°. А в дневные часы +7°...+12°, в южной части - традиционно теплее, +11°...+16°. То есть как для ноября - это достаточно тепло", - рассказала синоптик.

Заснежит ли уже в ближайшее время - прогноз Укргидрометцентра

На уточнение, не идет ли пока речь о том, что станет прохладнее, чем было в последнее время, она отметила, что о похолодании пока речь не идет.

"У нас наоборот даже определенные прояснения могут быть в четверг-пятницу. В пятницу во второй половине дня с запада - новый атмосферный фронт с осадками. Конечно, в осадках температура ниже, и по ощущениям, влажность высокая. Плюс определенное усиление ветра может быть. То, конечно, может по ощущениям быть прохладнее. Но о каком-то снеге - пока такого мы не прогнозируем", - сказала Птуха и напомнила, что их прогноз касается нескольких ближайших суток.

В Украину идет циклон Niksala - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 11 ноября в Украину с юго-запада Европы придет циклон Niksala. Он принесет дожди и в ряде областей - похолодание.

По словам Диденко, днем 11 ноября дожди будут в большинстве областей. В Киеве также дождей станет больше, а тепла станет меньше. В столице в течение дня ожидается лишь +7°...+9°.

