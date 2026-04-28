Синоптики рассказали, когда во Львове наконец станет теплее (график)

В ближайшие дни в городе по-прежнему будет холодно.

Холодная погода во Львове продлится еще несколько дней, а в конце недели температура уже начнет повышаться. Об этом свидетельствует прогноз Львовского регионального центра по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, на этой неделе Львовщина будет находиться под влиянием антициклона, который сейчас находится над Северным морем и постепенно будет двигаться на юго-восток. Будет происходить приток холодного воздуха с севера. В целом ожидается прохладная погода.

В среду днем и в пятницу в течение суток возможен дождь. Ветер будет преимущественно умеренным. Ночью ожидается сильный заморозок 0°...-5°. Ближе к выходным немного потеплеет до +1°...+6°, однако на поверхности почвы и местами в воздухе сохранится заморозки 0°...-3°. Днем термометры покажут +8°...+13°, а 2 мая воздух уже прогреется до более приятных +15°.

Во вторник, 28 апреля, погоду на Львовщине будет определять выступ антициклона с центром над Северным морем.

День будет облачным с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха по области повысится до +8°...+13°, а во Львове столбики термометров покажут более сдержанные +10°...+12°.

Вас также могут заинтересовать новости: