23 января погода в Украине продолжит меняться

В пятницу, 23 января, погода в Украине продолжит постепенно меняться. Ночные морозы уже не бдут такими сильными, как раньше - максимум до -13°. Днем температура ожидается -3°...-5°, на западе и юге до +1°, и только на востоке и северо-востоке - до -8°. По всей стране ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -9°, днем -5°, небольшой снег.
- Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -11°, днем +1°, небольшой снег.
- В Луцке будет облачно, ночью -11°, днем -3°, небольшой снег.
- В Ривне завтра облачно, ночью -9°, днем -3°, небольшой снег.
- В Тернополе 23 января ночью будет -5°, днем +1°, облачно. небольшой снег.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -7°, днем -3°, небольшой снег.
- В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -9°, днем +1°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.
- В Черновцах в пятницу - облачно, ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.
- В Виннице завтра будет -7°...-3°, облачно, небольшой снег.
- В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
- В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно, небольшой снег.
- В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
- В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
- В Полтаве - облачно, температура воздуха -13°...-6°, небольшой снег.
- В Одессе 23 января - облачно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.
- В Херсоне в пятницу ночью будет -5°, днем +1°, облачно, небольшой снег.
- В Николаеве завтра будет облачно , ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.
- В Запорожье температура ночью -5°, днем 11°, облачно, небольшой снег.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -6°, облачно, небольшой снег.
- В Харькове - облачно, температура ночью -13°, днем -6°, небольшой снег.
- В Днепре температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно, небольшой снег.
- В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -6°.
- В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -7°.
23 января - праздник, приметы погоды
23 января - День памяти святого священномученика епископа Климента. По приметам, если день ясный, то лето будет жаркое и сухое.