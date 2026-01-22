23 января погода в Украине продолжит меняться

По всей стране местами пройдет небольшой снег, будет пасмурно и не очень морозно.

В пятницу, 23 января, погода в Украине продолжит постепенно меняться. Ночные морозы уже не бдут такими сильными, как раньше - максимум до -13°. Днем температура ожидается -3°...-5°, на западе и юге до +1°, и только на востоке и северо-востоке - до -8°. По всей стране ожидается пасмурная погода с небольшим снегом. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью -9°, днем -5°, небольшой снег.

Во Львове в пятницу будет облачно. Ночью -11°, днем +1°, небольшой снег.

В Луцке будет облачно, ночью -11°, днем -3°, небольшой снег.

В Ривне завтра облачно, ночью -9°, днем -3°, небольшой снег.

В Тернополе 23 января ночью будет -5°, днем +1°, облачно. небольшой снег.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью -7°, днем -3°, небольшой снег.

В Ивано-Франковске будет облачно, небольшой снег, ночью -9°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -5°, днем +1°, пасмурно, небольшой снег.

В Черновцах в пятницу - облачно, ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.

В Виннице завтра будет -7°...-3°, облачно, небольшой снег.

В Житомире в пятницу ночью будет -9°, днем -3°, облачно, небольшой снег.

В Чернигове столбики термометров покажут -13°...-6°, облачно, небольшой снег.

В Черкассах завтра будет ночью -7°, днем -3°, облачно, небольшой снег.

В Кропивницком температура ночью будет -7°, днем -3°, облачно, небольшой снег.

В Полтаве - облачно, температура воздуха -13°...-6°, небольшой снег.

В Одессе 23 января - облачно, температура ночью -3°, днем +1°, небольшой снег.

В Херсоне в пятницу ночью будет -5°, днем +1°, облачно, небольшой снег.

В Николаеве завтра будет облачно , ночью -5°, днем +1°, небольшой снег.

В Запорожье температура ночью -5°, днем 11°, облачно, небольшой снег.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -13°, а днем -6°, облачно, небольшой снег.

В Харькове - облачно, температура ночью -13°, днем -6°, небольшой снег.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -3°, облачно, небольшой снег.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, -5°...+1°, небольшой снег.

В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью -9°, днем -6°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью -10°, днем -7°.

23 января - праздник, приметы погоды

23 января - День памяти святого священномученика епископа Климента. По приметам, если день ясный, то лето будет жаркое и сухое.

Вас также могут заинтересовать новости: