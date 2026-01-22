Погода обостряется: циклон и антициклон столкнутся над Украиной (карта)

В Киеве днем еще будет холодно, а вот ночью мороз уже не будет "кусаться".

Именно над Украиной будет происходить "борьба" между старым морозным антициклоном и новой циклонической системой. Именно поэтому ожидается увеличение облачности, осадков и усиление ветра. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, 23 января снег и мокрый снег пройдут на западе, местами в южной части, на севере и в центре. На востоке, северо-востоке ожидается погода без осадков.

"Ветер завтра в Украине преимущественно юго-восточный, умеренный, временами порывистый", - предупредила эксперт по погоде.

Видео дня

Температура воздуха ближайшей ночью -6...-12, на севере до -14. В течение дня пятницы ожидается -2...-7 градусов, в южной части -1...+2, а в Крыму - до +5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 23 января будет облачно, есть вероятность небольшого снега и ожидается порывистый некомфортный юго-восточный ветер.

"Пару дней будет холодно, в пределах -5...-7 градусов, но ночи уже не сильно морозные", - говорит Наталья Диденко.

Погода в Украине берет курс на потепление - подробности

В Украину постепенно приходит потепление, которого ждали последние недели. Температура воздуха вырастет как минимум на 5 градусов. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, период влияния мощного морозного антициклона подходит к концу. Вместо этого активизируются процессы из Атлантики - в течение 22-25 января циклоны вместе с фронтами принесут небольшой снег, колебания температуры и атмосферного давления. На дорогах будет сохраняться гололедица, в то же время температурный фон повысится на 5–7 градусов.

Согласно предварительным прогнозам, в начале новой рабочей недели усилится циклоническая активность над Средиземным морем, что обусловит дальнейшие изменения погодных условий.

Вас также могут заинтересовать новости: