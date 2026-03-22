Возьмите выходной: синоптик назвала самый тёплый день на следующей неделе

Ночи, тем не менее, обещают быть довольно прохладными.

В ближайшие дни в большинстве областей Украины ожидается теплая, сухая и солнечная погода, а лучшим и самым теплым днем станет четверг, 26 марта. Таким прогнозом поделилась известная синоптик Наталья Диденко.

"Из ближайшей недели лучшим и самым теплым днем предварительно обещает быть четверг, +12...+18 градусов! Берите выходной", – призывает она.

В понедельник, 23 марта, в большинстве областей Украины будет сухо и тепло, дневная температура воздуха составит +10…+14 градусов, на юге местами прогреется до +16, на северо-востоке немного прохладнее, +8…+12 градусов. Ветер будет восточного направления, умеренный.

Видео дня

В то же время синоптик предупреждает: теплые вещи еще понадобятся, ведь ночи еще достаточно прохладные. В частности, в ближайшую ночь ожидается от 3 мороза до 4 тепла.

В Киеве 23 марта ожидается хорошая весенняя погода, без осадков. Воздух прогреется максимум до +10 градусов.

Погода в Украине на ближайшие дни – прогноз

Как прогнозирует синоптик Виталий Постригань, с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут вызвать осадки в различных фазах, в том числе и мокрый снег.

В то же время синоптик Диденко прогнозировала, что с 23 марта в Украину придет ощутимое потепление.

Вас также могут заинтересовать новости: