Под конец недели Украину разогреет до +13°

В Украине ожидается переменная облачность, а небольшие дожди - лишь местами на юге страны.

Под конец недели, 22 марта, украинцев ждет тепло до +13°. По всей стране ожидается переменная облачность, без осадков. Только в южных областях местами покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня столбики термометров покажут +10°...+12°. Без осадков.

Аналогичная погода будет и в северных областях. Тут столбики термометров покажут +10°...+12°, будет сухо, переменная облачность.

Сухая погода ожидается и на востоке Украины, где воздух прогреется до +10°...+13°.

В центральной части столбики термометров покажут +9°...+12°. Тут будет сухо, ожидается переменная облачность.

На юге Украины неделя завершится теплой, но влажной погодой. Тет местами пройдут небольшие дожди, а воздух прогреется до +11°...+13°.

22 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

22 марта в народном календаре - святого Василия Великого. По приметам, если дует сильный ветер, то и весна будет холодной и ветреной. Если утром густой туман, то весна будет дождливой; а если погода теплая и солнечная, то и весна будет теплой и солнечной. Также раньше верили, что если небо 22 марта ясное, то лето будет жарким.

