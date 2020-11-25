Завтра в Киеве покажется солнце и температура повысится до +7°

17:00, 25 ноября 2020
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В столице завтра без осадков.

Завтра в Киеве будет облачно, но временами покажется солнце / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет облачно, но временами покажется солнце / фото УНИАН

В четверг, 26 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +7°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра в Украине будет солнечно, но в одной из областей пройдет дождь (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +7°. Без осадков.

Ветер восточного направления со скоростью до 0,6 м/с. 

Атмосферное давление - 759 мм рт. ст.

Народный прогноз на 26 ноября

26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.

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Автор: Елена Пилипчак

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