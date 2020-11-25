Завтра в Киеве покажется солнце и температура повысится до +7°
В столице завтра без осадков.
В четверг, 26 ноября, в Киеве будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднимутся до +7°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра в Украине будет солнечно, но в одной из областей пройдет дождь (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура составит -2°, а днем воздух прогреется максимум до +7°. Без осадков.
Ветер восточного направления со скоростью до 0,6 м/с.
Атмосферное давление - 759 мм рт. ст.
Народный прогноз на 26 ноября
26 ноября — Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. На Златоуста все поле пусто — жизнь в поле замирает, оно становится пустынным и сиротливым, земля погружается в сон до весны. Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз щедрый. Иней на деревьях — на хороший урожай.
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Погода в Украине
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+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+5 °
Мин./макс. температура:+10° / +13°
Влажность:71 %
Давление:762 мм
Ветер: 5.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:04
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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