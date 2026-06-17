Харьков накроет непогода: синоптики предупреждают об опасности (инфографика)

В городе и области объявлен I уровень опасности.

В Харькове и Харьковской области на среду, 17 июня, объявлен повышенный уровень опасности из-за непогоды. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По данным синоптиков, сегодня днем и до конца суток ожидаются:

в Харькове – гроза, град и шквал, 15–20 м/с;

по области – грозы, местами град, шквал, 15–20 м/с.

В связи с непогодой объявлен I уровень опасности, желтый.

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17 июня в Харьковской области ожидается переменная облачность. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем кое-где возможны грозы. Ветер 9–14 м/с, в дневные часы местами порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура по области +20°...+25°.

18 июня сохранится переменная облачность. В течение дня местами будут проходить кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11°...+16°, днем от +21° до +26°.

19 июня ожидается переменная облачность без значительных осадков. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В ночные часы температура составит +11°...+16°, днем воздух прогреется до +22°...+27°.

20 июня будет переменная облачность без осадков. Ветер 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит +12°...+17°, днем +22°...+27°.

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