Укргидрометцентр рассказал, чего ожидать от погоды в ближайшие дни

Синоптики говорят, что температура будет во многом зависеть от облачности и прояснений, но в целом в большинстве областей всё же будет холодно.

В ближайшие несколько суток погоду в Украине будет формировать область высокого давления, благодаря чему осадков в основном не ожидается. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Однако из-за особенностей циркуляции воздушных масс на высотах днем 28 апреля в северных областях и на северо-востоке страны, 29 апреля в большинстве областей, а в течение суток 30 апреля на крайнем юге страны местами все же пройдет небольшой дождь.

В течение 28-30 апреля холодная воздушная масса над Украиной определит и соответствующую погоду. Синоптики говорят, что температура будет сильно зависеть от облачности и прояснений. Ночью, к сожалению, сохраняется угроза заморозков. Холодными предвидятся и дни – всего +6°...+11°, тогда как на юге страны воздух будет прогреваться до +15°.

Видео дня

Погода в Украине – когда наступит долгожданное потепление

В начале мая в Украине ожидается постепенное потепление, хотя резкого повышения температуры пока не будет. Погода станет более стабильной – осадков станет меньше, будет больше солнечных прояснений. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

В первые дни месяца ночью еще возможны заморозки, однако они постепенно будут ослабевать, а дни станут теплее. Температура воздуха начнет повышаться, особенно в южных и западных регионах, где столбики термометров поднимутся до более комфортных значений. В целом май начнется с осторожного потепления, которое постепенно вытеснит холодную погоду конца апреля.

