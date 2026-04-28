Начало мая кардинальным теплом украинцев не порадует, - синоптик

С началом нового месяца температура немного повысится, а 2 мая в Закарпатье ожидается до +19°.

Начало мая не порадует украинцев кардинальным потеплением, но положительные изменения все же будут. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Он отметил, что сейчас в Украине будет преобладать погода без осадков. Впрочем, на высокогорьях ожидаются небольшие осадки в виде локального дождя.

"1-2 мая будет преобладать погода без существенных осадков. И только в Крыму ожидаем небольшой дождь", – отметил эксперт.

Семилит рассказал, что температурные показатели будут зависеть от облачности и от того, что к нам сейчас надвигается более прохладная воздушная масса с севера.

Так, 1-2 мая температура ночью будет в пределах +1°...+7°, но в большинстве областей на поверхности почвы останутся заморозки 0°...-3°.

"Что касается дневных максимумов, то днем 1 мая мы ожидаем 7-13 градусов тепла в южной части. А 2 мая в Украине уже, кроме востока и северо-востока, до +10°...+16°, на Закарпатье - до +19°", - сказал синоптик.

Потепление в мае

Представитель Гидрометцентра отметил, что таким образом, в начале мая будет немного теплее, чем в предыдущие дни, в конце апреля.

Семилит рассказал, что в ближайшие несколько дней ночью будут преобладать заморозки в воздухе в пределах 0°...-3° по всей территории Украины. Дневные максимумы будут подниматься до +6°...+11°, на юге страны ожидается до +15°.

"С началом мая все же температуры немного повысятся, будет чуть больше солнечных прояснений именно в дневные часы. Но складывается такая ситуация, что все же кое-где будут выпадать осадки, но они будут незначительными", – сказал синоптик.

Так, в начале мая ожидается некоторое повышение температуры. Кроме того, будет меньше заморозков. Ночи станут немного теплее, но на поверхности почвы будут оставаться заморозки.

Надежда на потепление в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что в ближайшие дни существенного повышения температуры в Украине ожидать не стоит. По ее словам, первое "более-менее приличное тепло", согласно предварительным прогнозам, наступит с 5 мая.

Кроме того, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в ближайшие дни в Украине будет преобладать холодная и неустойчивая погода с ночными заморозками и осадками различной интенсивности. В то же время, говорит он, определенная тенденция к потеплению вероятна в конце этой недели.

