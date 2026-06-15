Аномальная жара или сильный холод: синоптик рассказал, чего ожидать от погоды в Украине

В ближайшие дни температура будет колебаться.

В ближайшие дни погода в Украине будет неустойчивой, с кратковременными дождями и колебаниями температуры. Об этом на meteoprog рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Температурный фон будет колебаться в течение всей недели, однако аномальной жары или сильных холодов не предвидится", – говорит синоптик.

По его словам, в ближайшие дни ожидается переменчивая и довольно влажная погода.

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"По всей стране пройдут дожди различной интенсивности. Местами осадки будут сопровождаться градом и шквальным усилением ветра", – прогнозирует эксперт.

Погода 15 июня

В начале недели днем в большинстве регионов пройдут небольшие, временами умеренные дожди. Местами ожидаются грозы и шквалы до 15–20 м/с. Только днем в Крыму и Приазовье без существенных осадков. Столбики термометров покажут +17…+22 °С, в южной части +22…+27 °С.

Погода 16 июня

Во вторник, по прогнозу Кибальчича, ночью в южных и юго-западных областях пройдут небольшие дожди. Днем на большей части территории страны ожидаются дожди с грозами, а местами возможен град и шквалы 15 – 20 м/с. Ночью температура будет в пределах +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С, а днем +19…+24 °С, в южной части и в Крыму +22…+27 °С.

Погода 17 июня

Ночью в среду дожди пройдут в восточных областях, а днем местами ожидаются небольшие осадки в центральных и северных регионах. Местами также возможна гроза. Ветер будет 5–10 м/с. Температура ночью +11…+16 °С, в западных и северных областях +7…+12 °С. Днем +20…+25 °С, в южных и центральных областях потеплеет до +23…+28 °С.

Непогода 15 июня – что известно

Сегодня днем в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму грозы, в отдельных районах также ожидаются град и шквалы 15-20 м/с. В связи с этим введен I уровень опасности.

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