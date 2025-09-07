На западе температура снизится, а жарче всего станет на юге.

Под конец недели, 7 сентября, синоптическая ситуация в Украине немного изменится. На западе страны местами еще пройдут дожди, а температура снизится - теперь эти области не будут самыми жаркими. В то же время на юге наоборот станет на градус-два жарче. На остальной территории погода без изменений: будет тепло и солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается небольшая облачность. Температура в течение дня будет в пределах +23°...+26°. Во Львовской и Закарпатской областях ожидаются дожди.

На севере Украины столбики термометров покажут комфортные +23°...+25°. В течение дня будет переменная облачность, без осадков.

Сухо и тепло сегодня будет и на востоке Украины. Тут также ожидается переменная облачность и температура +23°...+26°.

Жителей центральных областей ждет теплая летняя погода с температурой +23°...+27°. Осадков не ожидается, лишь переменная облачность.

На юге Украины сегодня станет жарче всего. Тут температура повысится до +26°...+29°, осадков не будет, только переменная облачность.

7 сентября - какой сегодня праздник, приметы погоды

7 сентября - апостолов Варфоломея и Тита. По народным приметам, если в течение лета грибов было много, то зима будет долгая. В эти дни начинают косить овес, заканчивают сбор груш, приступают к сбору рябины, обильно поливают садовую землянику.

