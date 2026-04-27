Вернется ли в Украину долгожданное тепло: прогноз погоды на неделю

На этой неделе в Украине снова может быть мокрый снег.

Ближайшая неделя не порадует украинцев теплом. Температура чуть повысится, но все равно будет довольно холодно, +8°...+13°. Периодически будут небольшие дожди, на западе есть вероятность мокрого снега, по ночам ожидаются заморозки. Только под конец недели на крайнем западе и юго-востоке воздух прогреется до более приятных +14°...+16°, но на остальной территории все равно будет прохладно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Начало недели, 27 апреля, будет холодным и ветреным. Холоднее всего будет на северо-востоке, где пройдут небольшие дожди и мокрый снег, а столбики термометров покажут совсем не апрельские +6°...+9°. В большинстве областей ожидается +8°...+12° и только на юге воздух прогреется до +12°...+15°.

Во вторник небольшие дожди могут покапать лишь на севере и северо-востоке. Температура на западе и севере +6°...+10°. На остальной территории, в том числе и на Закарпатье, воздух прогреется до +11°...+15°.

Видео дня

В среду, 29 апреля, в Украину зайдет новая волна дождей, на западе - с мокрым снегом. Мокро будет по всей стране, кроме востока. В западных областях похолодает до +6°...+8°, на севере и в некоторых центральных областях тоже будет холодно, +6°...+10°. На юге и юго-востоке традиционно будет чуть теплее, +12°...+15°.

Завершится апрель в Украине небольшими дождями и температурой +9°...+13° по всей стране.

Начало мая не порадует украинцев существенным теплом. Небольшие дожди продолжатся, а термометры покажут сдержанные +8°...+13°, на Закарпатье и местами на юге - до +15°.

На выходных осадков станет больше, местами будут грозы. К концу недели наметится некое потепление: на крайнем западе и юго-востоке температура повысится до +13°...+16°.

