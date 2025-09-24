Во многих областях пройдут кратковременные дожди.

В четверг, 25 сентября, погода в Украине продолжит ухудшаться. Осадки пройдут на юго-западе и востоке. Осенняя прохлада доберется до востока и юга. Столбики термометров покажут +13°...+18° и только в Крыму мозжет буть чуть теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +15°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +16°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.

В Тернополе 25 сентября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +18°, переменная облачность, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°, дождь.

В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+16°.

В Одессе 25 сентября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +15°, небольшая облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+19°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +9°, днем +17°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +9°, днем +17°.

25 сентбяря - праздник, приметы

25 сентября - святой преподобной Евфросинии. По приметам, если день солнечный и ясный, то осень будет сухая, но холодная.

