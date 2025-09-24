В четверг, 25 сентября, погода в Украине продолжит ухудшаться. Осадки пройдут на юго-западе и востоке. Осенняя прохлада доберется до востока и юга. Столбики термометров покажут +13°...+18° и только в Крыму мозжет буть чуть теплее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +15°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +16°.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +15°.
- В Тернополе 25 сентября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +15°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +9°, днем +18°, переменная облачность, дождь.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +5°, днем +15°, дождь.
- В Виннице завтра будет +5°...+16°, небольшая облачность, дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет +3°, днем +15°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+15°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет ночью +5°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +5°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+16°.
- В Одессе 25 сентября - небольшая облачность, температура ночью +11°, днем +19°, дождь.
- В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, дождь.
- В Запорожье температура ночью +10°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +3°, а днем +15°, небольшая облачность.
- В Харькове - переменная облачность, температура ночью +8°, днем +16°, дождь.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +17°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +11°...+19°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +9°, днем +17°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью +9°, днем +17°.
25 сентбяря - праздник, приметы
25 сентября - святой преподобной Евфросинии. По приметам, если день солнечный и ясный, то осень будет сухая, но холодная.