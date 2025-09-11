Осадков в столице 12 сентября не ожидается.

Накануне выходных, 12 сентября, погода в Киеве существенно не изменится. В столице будет сухо и довольно тепло. Об этом свидетельствую данные Погода УНИАН.

Ночьютемпература снизится до +14°, а днем воздух прогреется до комфортных +24°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Атмосферное давление немного ниже нормы, 752-754 миллиметра ртутного столба. Ветер останется юго-восточного направление 5-10 м/с.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +13°, днем +21°, дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Тернополе 12 сентября ночью будет +14°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +21°, дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, дождь, ночью +14°, днем +21°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, дождь, ночью +14°, днем +21°.

В Виннице завтра будет +14°...+23°, облачно с прояснениями, дождь.

В Житомире в пятницу ночью будет +14°, днем +23°, облачно с прояснениями, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +11°...+23°, переменная облачность.

В Черкассах завтра будет ночью +14°, днем +23°, переменная облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +23°, переменная облачность.

В Полтаве - переменная облачность, температура воздуха +11°...+23°.

В Одессе 12 сентября - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +26°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +15°, днем +26°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет переменная облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +26°, переменная облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +11°, а днем +23°, переменная облачность.

В Харькове - переменная облачность, температура ночью +11°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +14°, днем +23°, переменная облачность.

В Симферополе в пятницу будет переменная облачность, +14°...+23°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +7°, днем +23°.

В Северодонецке - практически безоблано, температура ночью +9°, днем +23°.

