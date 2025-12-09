В то же время есть регионы, где 10 декабря будет 0 градусов.

В среду, 10 декабря, часть территории Украины накроет мокрый снег, другую часть - дождь. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, мокрый снег ожидается в восточных областях, в Сумской, Днепропетровской областях. Дожди же в среду пройдут на юге, в большинстве центральных и западных областей, а также в Житомирской и Киевской областях.

"Температура воздуха 10 декабря самой высокой предполагается в западной части, днем +7...+12 градусов. На востоке, на Полтавщине, в Днепре с районами и на Запорожье будет холодно, в течение дня 0...+3 градуса. На остальной территории Украины - +4...+7 градусов", - рассказала Диденко.

Согласно прогнозу, в Киеве дождь начнется уже во вторник, вечером осадки станут более интенсивными, а в среду днем ослабнут - местами будет небольшой дождь. Температура воздуха в столице 10 декабря - +5...+7 градусов.

Диденко добавила, что в период с 13 по 15 декабря ожидается небольшое похолодание.

Ранее УНИАН сообщал, какая будет погода на Рождество и Новый год. По словам заведующей отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Веры Балабух, на праздники температура в Украине несколько снизится, но все равно будет тепло как для декабря. Вероятно, в период с 22 по 28 декабря будет на 1-2 градуса теплее нормы. После 28 декабря, по словам Балабух, "тоже практически то же самое остается".

Также синоптик рассказала, теплой ли будет зима в Украине в целом. По ее словам, сейчас средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы. Преимущественно такая аномалия связана с очень теплым декабрем, который по показателям практически как ноябрь. В западных и северных областях Украины "аномалии могут достигать до +4 градусов, а возможно и выше".

