Наталья Диденко прогнозирует дожди и сильный ветер уже в скором времени.

Еще сегодня, 22 октября, в Украине будет преобладать относительно теплая погода. Особенно на западе и юге, где воздух прогреется до +12...+16 градусов. А уже перед выходными погода значительно ухудшится. Об этом предупреждает известный синоптик Наталья Диденко.

"Внимательно! 24-25 октября через Украину с запада на восток будет проходить атмосферный фронт - погода усложнится", - сообщила она.

По данным эксперта, атмосферное давление будет прыгать, пройдут дожди и усилится ветер.

"Вероятно обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний, примите это во внимание", - добавила Наталья Диденко.

Погода в Украине меняется - что известно

О том, что после кратковременного потепления погода в Украине испортится, говорит и синоптик Игорь Кибальчич.

По его прогнозу, в ближайшее время днем воздух прогреется до +9°...+15°, на юге - местами до +16°...+20°. Однако уже после 24 октября заметно похолодает и начнутся дожди, местами будут ливни и грозы.

Также в течение 24 и 25 октября будет ветрено, местами скорость порывов ожидается до 15-20 м/с.

По прогнозу, к концу октября днем будет не выше +8°...+13°. В целом средняя температура в последней декаде месяца ожидается около нормы, местами выше нормы на 1 - 1,5 градуса.

