Самые сильные осадки ожидаются на юге, в центре и на востоке Украины.

Потепление в Украине будет кратковременное. Уже после 24 числа снова заметно похолодает и начнутся дожди. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал синоптик Игорь Кибальчич. Самые сильные осадки, по его словам, ожидаются в южных, центральных и восточных областях.

С 21 по 23 октября ожидается преимущественно сухая погода с постепенным повышением температуры воздуха, а уже с 24 числа и до конца месяца начнутся дожди. Местами могут быть сильные ливни с грозами и шквалистыми порывами ветра, предупреждает синоптик.

По его прогнозу, самыми холодными окажутся ночи на 22 и 23 октября, когда температура снизится до -2°...+4° в большинстве областей. Чуть теплее будет только на юге. Днем воздух прогреется до +9°...+15°, на юге - местами до +16°...+20°.

Теплее всего будет 24 октября, а потом начнется постепенное похолодание. Ожидается, что под конец октября днем будет +8°...+13°.

Также синоптик акцентирует, что 24 и 25 октября будет ветрено, местами скорость порывов ожидается до 15-20 м/с.

Средняя температура в третьей декаде октября ожидается около нормы, местами выше нормы на 1 - 1,5 градуса.

Потепление в Украине - что известно

В ближайшие дни температура в Украине немного повысится. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

По ее данным, ожидается спокойная погода, а температура будет зависеть от прояснений. Уже 22 и 23 октября на западе и юге потеплеет до +16°. Затем в большинстве областей ожидается +10°...+15° , а на юге Украины потеплеет до приятных +17°...+19°.

