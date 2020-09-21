Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)

16:30, 21 сентября 2020
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Завтра в Украине будет сиять солнце, а столбики термометров поднимутся до +26°.

Погода  Украине 22 сентября / flickr.com/photos/benhosking
Погода  Украине 22 сентября / flickr.com/photos/benhosking

Завтра, 22 сентября, в Украине ожидается сухая и теплая погода. В большинстве регионов будет ясная и безоблачная погода, лишь в нескольких областях будет наблюдаться небольшая облачность.

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Столбики термометров поднимутся до +26° на западе страны и до +24° - на востоке. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет ясно, температура воздуха ночью +9°, днем +24°.
  • В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +6°, днем +24°.
  • Во Львове во вторник без осадков, ночью +8°, днем +25°. 
  • В Луцке ожидается ясная погода ночью +11°, днем +25°.
  • В Ривном во вторник небольшая облачность, ночью +9°, днем +26°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +8°, днем +25°, небольшая облачность, без осадков.
  • В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +25°, незначительная облачность.
  • В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью +9°, днем +25°. 
  • В Черновцах во вторник небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
  • В Виннице завтра ясная погода, температура воздуха +9°...+25°.
  • В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +8°, днем +26°.
  • В Черкассах ночью +7°, днем +24°, ясно и безоблачно. 
  • В Кропивницком ясно, температура ночью +6°, днем +24°.
  • В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+23°.
  • В Одессе 22 сентября ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +22°. 
  • В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +25°, солнечно. 
  • В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью +7°, днем +25°.
  • В Запорожье солнечно, температура ночью +7°, днем +23°.
  • В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +6°...+22°.
  • В Харькове без осадков, температура ночью +8°, днем +22°. 
  • В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.
  • В Симферополе во вторник солнечно, +9°...+23°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +23°. 
  • В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +23°. 
Погода в Украине 22 сентября / фото УНИАН
Погода в Украине 22 сентября / фото УНИАН  

22 сентября - день праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Отныне дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.

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Автор: Екатерина Лиманская

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