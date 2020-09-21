Прогноз погоды на завтра: в Украине будет тепло и солнечно (карта)
Завтра в Украине будет сиять солнце, а столбики термометров поднимутся до +26°.
Завтра, 22 сентября, в Украине ожидается сухая и теплая погода. В большинстве регионов будет ясная и безоблачная погода, лишь в нескольких областях будет наблюдаться небольшая облачность.
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Столбики термометров поднимутся до +26° на западе страны и до +24° - на востоке. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет ясно, температура воздуха ночью +9°, днем +24°.
- В Чернигове солнечно, температура воздуха ночью +6°, днем +24°.
- Во Львове во вторник без осадков, ночью +8°, днем +25°.
- В Луцке ожидается ясная погода ночью +11°, днем +25°.
- В Ривном во вторник небольшая облачность, ночью +9°, днем +26°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +8°, днем +25°, небольшая облачность, без осадков.
- В Хмельницком завтра ночью +10°, днем +25°, незначительная облачность.
- В Ивано-Франковске завтра переменная облачность, ночью +9°, днем +25°.
- В Черновцах во вторник небольшая облачность, ночью +10°, днем +25°.
- В Виннице завтра ясная погода, температура воздуха +9°...+25°.
- В Житомире во вторник без осадков, температура ночью +8°, днем +26°.
- В Черкассах ночью +7°, днем +24°, ясно и безоблачно.
- В Кропивницком ясно, температура ночью +6°, днем +24°.
- В Полтаве завтра без осадков, температура воздуха +9°...+23°.
- В Одессе 22 сентября ясная и безоблачная погода, температура ночью +11°, днем +22°.
- В Херсоне во вторник ночью +8°, днем +25°, солнечно.
- В Николаеве завтра будет безоблачная погода, ночью +7°, днем +25°.
- В Запорожье солнечно, температура ночью +7°, днем +23°.
- В Сумах завтра без осадков, температура воздуха +6°...+22°.
- В Харькове без осадков, температура ночью +8°, днем +22°.
- В Днепре завтра ясно и безоблачно, температура ночью +11°, днем +24°.
- В Симферополе во вторник солнечно, +9°...+23°.
- В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +23°.
- В Северодонецке ясно и безоблачно, температура ночью +5°, днем +23°.
22 сентября - день праведных Иоакима и Анны. В народном календаре 22 сентября - день осеннего равноденствия. Отныне дни станут короче, а вечера - длиннее. Именно поэтому острее чувствуется приближение зимы. Природные приметы таковы: если в этот день птицы рано и дружно к теплу полетели, то быть холодной и суровой зиме, а если куры начинают рано линять - к теплой зиме.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +8°
- Днепр+22°... +9°
- Донецк+21°... +3°
- Житомир+23°... +7°
- Запорожье+22°... +7°
- Ивано-Франковск+23°... +7°
- Киев+21°... +8°
- Кропивницкий+22°... +6°
- Луганск+20°... +4°
- Луцк+23°... +8°
- Львов+24°... +7°
- Николаев+23°... +7°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+20°... +7°
- Ровно+24°... +7°
- Симферополь+23°... +9°
- Сумы+19°... +4°
- Тернополь+23°... +7°
- Харьков+20°... +4°
- Херсон+24°... +7°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+21°... +6°
- Чернигов+20°... +5°
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Вероятность осадков:1 %
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