Специалист по космическим бурям предупредил, что в течение этого десятилетия Земля может столкнуться с массовым вымиранием, поскольку геошторм может произойти в любой момент.

Катастрофический космический шторм может уничтожить 90 процентов человечества, предупреждает эксперт по космической погоде, основатель Space Weather News Бен Дэвидсон. Более того, по его словам, мы уже находимся в центре этого шторма, и разрушения могут развернуться в любой момент.

Он утверждает, что геомагнитная катастрофа способна уничтожить большую часть жизни на планете — и наука это подтверждает. В подкасте Matt Beall Limitless он сказал, что главным виновником станет Солнце. Солнечная "микронова" может вызвать смещение магнитных полюсов, что приведет к изменению климата, вызовет разрушительные события, цунами и, в конечном итоге, массовое вымирание, пишет Wion.

Вспышка на Солнце очень вероятна, так как в последние годы оно проявляет чрезвычайную активность. "Это событие уровня почти полного вымирания, и мы уже находимся в его середине", — заявил Дэвидсон.

Солнечные бури происходят регулярно. Однако, если наша звезда выбросит колоссальное количество плазмы, последствия будут куда серьезнее, чем просто сбой коммуникационных сетей, говорят эксперты. По словам Дэвидсона, солнечные взрывы различного масштаба происходят примерно раз в 6 тысяч лет, а сильные — раз в 12 тысяч лет.

Так называемое событие Каррингтона в 1859 году связано с мощной солнечной бурей, которая нарушила работу телеграфных систем и подожгла провода. Следующая буря, с которой столкнется Земля, ожидается куда масштабнее. Дэвидсон отметил, что это может произойти в течение ближайших 10-25 лет. К тому же магнитный щит Земли слабеет из-за изменений в потоках расплавленного железа во внешнем ядре планеты. По мере смещения магнитных полюсов и ослабления поля шторм получит куда более глубокое и страшное воздействие.

Что может сделать геошторм с Землей

Даже если геошторм не испепелит все сразу, он выведет из строя энергосети, нарушит производство воды, доставку товаров, работу служб экстренного реагирования и многое другое, разрушив систему за считанные дни. "Через три дня на заправках не будет бензина. В магазинах не будет еды", — предупредил Дэвидсон.

По его словам, всё, что ожидается в климатическом сценарии такого рода, уже происходит. То есть процесс уже запущен. Ранее эксперты предупреждали, что рост уровня CO₂, вероятно, приведет к массовому вымиранию через 250 миллионов лет.

Тем временем в этом веке прогнозируется мегацунами, которое затопит значительную часть прибрежных территорий. Так что, помимо вызванного людьми изменения климата, похоже, и наше Солнце готово нас поджарить.

