Магнитные бури: ученые сделали прогноз на 3 дня (график)

Касательного удара от коронального выброса массы, как прогнозировалось ранее, не произошло.

Сегодня, 17 июня, магнитных бурь на Земле не ожидается. Такой прогноз опубликовала Британская геологическая служба.

Параметры солнечного ветра приближаются к фоновым уровням, и ожидаемого касательного воздействия выброса корональной массы не произошло.

Как сообщается, слабый высокоскоростной поток может достичь нашей планеты сегодня, но это не приведет к значительному усилению геомагнитной активности.

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"Ожидается, что условия останутся в основном спокойными на протяжении 17, 18 и 19 апреля", - говорится в сообщении.

Ученые обнаружили необычные изменения на Солнце перед мощнейшей вспышкой - что известно

Ученые впервые обнаружили признаки мощной солнечной вспышки за несколько часов до ее начала. Исследование показало, что перед вспышкой класса X9, произошедшей в октябре 2024 года, в атмосфере Солнца постепенно росли яркость плазмы, скорость ее движения и уровень турбулентности.

За 15–20 минут до вспышки активность резко усилилась: возросла турбулентность и начался выброс плазмы. По мнению исследователей, такие изменения могут служить ранними признаками приближающегося солнечного извержения. Пока выводы основаны лишь на одном случае, однако в будущем они могут помочь улучшить прогнозирование космической погоды и геомагнитных бурь.

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