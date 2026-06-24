Учёные предсказали конец света: Земля может и не быть поглощена Солнцем

Долгие годы считалось, что Солнце поглотит Землю через пять миллиардов лет.

Долгие годы считалось, что примерно через пять миллиардов лет Солнце начнёт расширяться и поглотит нашу планету в процессе – именно так якобы и должен случиться конец света. Однако новое исследование предполагает, что всё может быть иначе.

Учёные теперь считают, что предсмертные конвульсии Солнца вытолкнут Землю в открытый космос, позволив ей чудом избежать уничтожения, пишет The Daily Mail. Марс тоже избежит огненной гибели, говорят учёные, – а вот Меркурию и Венере повезёт меньше: две ближайшие к Солнцу планеты неизбежно будут им поглощены.

Ведущий автор исследования Матс Эссельдерс, аспирант Левенского университета, объясняет, что судьба Земли "зависит от тонкого баланса" между двумя силами.

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Это "приливные" гравитационные силы, которые будут притягивать Землю к Солнцу, и встречный напор мощных солнечных ветров, порождённых потерей массы Солнца в процессе расширения.

"Если возобладают приливные взаимодействия – Земля будет поглощена Солнцем, – заявляет Эссельдерс. – Если возобладает потеря массы Солнца – Земля уйдёт на орбиту, превышающую радиус звезды".

Звёзды, подобные нашему Солнцу, могут оставаться стабильными лишь до тех пор, пока у них есть постоянный запас водорода для сжигания в качестве топлива. Когда водорода достаточно, колоссальная сила гравитации уравновешивается встречным давлением ядерного синтеза в ядре.

Но когда водород начинает заканчиваться – в конце жизни звезды – этот баланс нарушается, и звезда начинает сжиматься.

Это сжатие разогревает ядро до температуры, при которой атомы гелия начинают синтезироваться в углерод, высвобождая всплеск энергии, который запускает ядерный синтез во внешних слоях – те расширяются и охлаждаются.

Расширяющаяся звезда превращается в красного гиганта, увеличиваясь в размерах от 100 до 1000 раз. Учёные не знают точно, насколько большим станет Солнце, – но даже если оно не выйдет за пределы нынешней орбиты Земли, многие исследователи убеждены, что наша участь предрешена.

Причина – явление, называемое приливным рассеиванием, которое будет медленно тянуть нашу планету вниз, к Солнцу.

По мере расширения Солнца гравитационное притяжение Земли создаст небольшой выступ или волну на поверхности светила – точно так же, как Луна заставляет земные океаны вздыматься приливами. Эта волна будет отставать от планеты, словно тормоз на её орбите, медленно поглощая её энергию и рассеивая её в Солнце.

Ещё совсем недавно учёные предполагали, что эти приливные силы превзойдут встречный напор звёздного ветра от потери солнечной массы – и Земля будет поглощена. Однако Эссельдерс и его соавторы теперь утверждают, что это основывалось на недостаточно точном понимании приливного рассеивания в звёздах.

Используя усовершенствованные модели, исследователи показали, что влияние этих приливных эффектов на самом деле значительно меньше, чем считалось прежде. Они объединили эти гравитационные прогнозы с наблюдениями за потерей массы у близлежащей звезды L2 Puppis, которую называют "старым кузеном" Солнца.

Это позволило учёным оценить, сколько солнечного ветра наше Солнце может произвести при превращении в красного гиганта. Сопоставив силы тяготения и отталкивания в этом противостоянии, исследователи теперь склоняются к тому, что Земля вполне может выжить.

Соавтор исследования д-р Стефан Матис из французского центра CEA Paris-Saclay говорит: "Более глубокое понимание физики приливов и наиболее продвинутые ограничения, которые у нас есть по потере массы, позволяют нам утверждать, что – в нынешнем состоянии знаний – Земля может удалиться от Солнца, вопреки тому, что предсказывалось прежде".

Тем не менее исследователи предупреждают: судьба Земли по-прежнему не определена окончательно. Они указывают, что грань между выживанием и огненным уничтожением чрезвычайно зависит от тонкого баланса гравитационного рассеивания и потери массы.

В компьютерных симуляциях даже небольшое изменение этих оценок было достаточным, чтобы планета либо рухнула в Солнце, либо благополучно ушла в открытый космос.

В своей статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, исследователи предупреждают: "Учитывая нынешнюю наблюдательную неопределённость в скоростях потери массы на стадии AGB, конечная судьба Земли остаётся неизвестной".

Кроме того, даже если Земля и переживёт первоначальную трансформацию, жизнь на планете может просуществовать недолго.

После превращения в красного гиганта Солнце постепенно выжжет остатки топлива и сожмётся в чрезвычайно плотную звезду, называемую белым карликом. Неспособное более к ядерному синтезу, оно будет медленно тускнеть и остывать, а Земля превратится в замёрзшую, лишённую жизни оболочку. Хорошая новость: произойдёт это не раньше, чем через семь-восемь миллиардов лет.

Ранее УНИАН сообщал, что в 2005 году зонд сел на Титан. Он прислал фото ледяных камней и до сих пор остается единственным объектом человечества на этом спутнике. Больше никто туда не добирался.

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