Солнце исчезнет на две минуты: где увидеть полное затмение в августе и как защитить глаза

Полное солнечное затмение охватит Европу и раскроет учёным тайны солнечной короны.

В конце лета, 12 августа 2026 года, жители Земли станут свидетелями уникального астрономического явления – полного солнечного затмения, полоса которого пройдет через Атлантический океан и несколько европейских стран. В то время как полную фазу, когда Луна полностью закроет солнечный диск, можно будет наблюдать только в определенных регионах Европы, частичная фаза охватит почти четверть территории планеты.

Авторитетное научное издание New Scientist подробно разобрало маршрут движения лунной тени, особенности поведения природы во время затмения, а также правила безопасности для желающих увидеть это историческое событие.

Космическое явление начнёт своё движение около полудня по местному времени на территории России, после чего лунная тень стремительно направится на восток через акваторию Северного Ледовитого океана. Обогнув Северный полюс, зона полного затмения достигнет северо-восточного побережья Гренландии сразу после 16:00. Двигаясь вдоль восточных берегов острова со скоростью более 3400 километров в час, тень выйдет в Атлантический океан. Именно в этой зоне будет зафиксирована максимальная продолжительность полной фазы затмения, которая составит около 2 минут 18 секунд.

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Первой густонаселённой европейской страной на пути этого космического явления станет Исландия. Жители и гости столицы страны, города Рейкьявик, смогут наблюдать полное исчезновение солнца чуть более одной минуты в 17:48 по местному времени.

Это событие исторического масштаба для региона, ведь в последний раз полное затмение наблюдали в Исландии ещё в 1954 году, а следующее произойдёт только в 2196 году. После этого лунная тень вновь пересечет океанические просторы и незадолго до 20:30 достигнет севера Испании, затронет северо-восточную часть Португалии и пройдет над Балеарскими островами непосредственно перед закатом солнца, где астрономическое явление и завершится.

Для научного сообщества, особенно для ученых-гелиофизиков, августовское затмение открывает уникальные возможности. В момент полной фазы, когда солнечный диск полностью скрыт за Луной, на земле резко падает температура воздуха, а день на несколько минут превращается в глубокие сумерки.

На небосводе вспыхивают звезды, а вокруг тёмного лунного диска становится виден внешний слой атмосферы светила – солнечная корона. В обычных условиях этот слой размывается мощным внутренним сиянием звезды, но во время полного затмения мерцающие слои чрезвычайно горячей плазмы можно изучать невооруженным глазом. Исследователи надеются использовать эти короткие минуты, чтобы разгадать главную тайну короны: почему она в разы горячее самой поверхности Солнца.

В то же время для остальной части планеты – включая северные регионы США, всю территорию Канады, большую часть Европы и северо-западную Африку – явление проявится в виде частичного затмения, которое продлится более часа. Оно не будет сопровождаться резким понижением температуры или потемнением неба, но позволит увидеть, как Луна визуально "откусывает" кусок Солнца.

Эксперты строго предупреждают: во время фаз частичного затмения смотреть на Солнце без специальных очков с солнечными фильтрами категорически запрещено из-за риска необратимого повреждения зрения. В случае отсутствия защитной оптики наблюдать за движением небесных тел рекомендуется безопасными альтернативными методами, например, через самодельную камеру-обскуру или с помощью проекций естественных теней от листьев деревьев.

Интересный факт о солнечных затмениях

Согласно новому исследованию, опубликованному в научном издании Science Advances, Дрезденский кодекс – древняя рукопись цивилизации майя – содержал уникальную и тщательно продуманную систему прогнозирования затмений. Этот астрономический инструмент отличался феноменальной точностью и мог эффективно использоваться на протяжении многих веков.

Новый анализ текста кодекса, проведенный научной группой Университета Олбани, подтвердил, что эти расчетные таблицы были тщательно структурированы. Кроме того, они регулярно обновлялись и корректировались многими поколениями древних астрономов на основе длительных наблюдений.

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