Сильная магнитная буря, которая наблюдалась накануне, уже завершилась.

Сильная магнитная буря, которая наблюдалась на Земле в последние дни, наконец завершилась. Об этом свидетельствуют данные meteoagent. Ожидается, что сегодня уже ситуация будет практически спокойной.

По данным Британской гелогической службы, скорость солнечного ветра пока еще остаётся повышенной из-за продолжающегося влияния корональной дыры. Однако ожидается постепенное снижение этого влияния.

Как сообщается, на данный момент нет известных корональных выбросов массы, которые были бы направлены на нашу планету.

"Геомагнитная активность в целом должна быть спокойной, с вероятностью отдельных периодов активности в течение следующих одного-двух дней из-за остаточного влияния корональной дыры", - говорят ученые.

Сильная магнитная буря 12 ноября - что известно

12 ноября 2025 года Земля столкнулась с мощнейшей геомагнитной бурей, которая неожиданно усилилась до уровня G4.66 и стала самым интенсивным событием года на этот момент. Первоначальные прогнозы указывали лишь на бурю средней силы, однако реальная активность магнитосферы оказалась значительно выше ожидаемой.

Геомагнитное возмущение достигло категории G4 по классификации NOAA — это сильная буря. По отдельным оценкам, показатели поднимались до G4.66, а некоторые специалисты называли её практически экстремальной, близкой к максимальному уровню G5.

Причиной настолько сильной бури стал мощный корональный выброс, который пришёл к Земле после солнечной вспышки класса X5.1.

