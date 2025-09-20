Солнце вошло в новый цикл, который будет гораздо сильнее предыдущего.

Солнце неожиданно начало наращивать свою активность, что может привести к более сильным солнечным бурям, вызывающим перебои в электроснабжении и нарушающим глобальные коммуникации. NASA сообщило, что на протяжении примерно 20 лет звезда нашей Солнечной системы становилась всё тише и слабее, но в 2008 году этот тренд неожиданно изменился, и учёные до сих пор пытаются понять почему.

Учёные выяснили, что с 2008 года солнечный ветер — потоки заряженных частиц — усилился: выросли его скорость, плотность, температура и сила магнитного поля. Рост солнечной активности может привести к более мощным солнечным бурям, которые регулярно достигают Земли и вызывают сбои, пишет Daily Mail.

Какими могут быть последствия для Земли

Сообщается, что геомагнитные бури способны повредить энергосистемы, привести к отключениям электричества, нарушить работу спутников и систем связи, таких как GPS. Более сильные бури могут сделать северное сияние видимым в районах, расположенных южнее Северного полюса, но риск для технологий и инфраструктуры потребует тщательного контроля.

Точное время и сила таких бурь трудно предсказуемы, но они могут стать более частыми в период пика текущего 11-летнего цикла Солнца, который придётся на 2025–2026 годы.

Ведущий автор исследования Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии отметил: "Все признаки указывали на то, что Солнце входит в продолжительную фазу низкой активности. Поэтому было удивительно увидеть, что тенденция изменилась. Солнце постепенно просыпается".

Повышенная активность означает больше солнечных пятен, вспышек и потенциально опасных выбросов вещества с поверхности Солнца. Это может привести к расширению внешней атмосферы Солнца — гелиосферы — по мере увеличения давления солнечного ветра.

На Земле это способно уменьшить магнитосферу — защитный магнитный кокон планеты, — что сделает нас более уязвимыми для солнечных частиц. Рост воздействия солнечных частиц создаёт риски для астронавтов, которые во время космических миссий могут столкнуться с более высоким уровнем радиации, что грозит проблемами со здоровьем.

Также это может повредить спутники и космические аппараты, нарушить работу систем связи и навигации, жизненно важных для повседневной жизни. К примеру, недавно спутниковый интернет Starlink Илона Маска испытал масштабные сбои, как раз во время пика сильной геомагнитной бури. Проблемы начались незадолго до полуночи: поступило более 50 тысяч сообщений от пользователей Starlink после того, как Землю накрыла новая волна солнечных бурь.

Также солнечные частицы могут влиять на верхние слои атмосферы Земли, потенциально изменяя уровень озона и увеличивая количество ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности.

Циклы солнечной активности

Команда NASA объяснила, что Солнце проходит через 11-летние циклы активности, которые отмечаются изменением числа солнечных пятен. После слабого 24-го цикла (2008–2019) текущий 25-й показывает заметно более высокую активность.

Исследование, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, предполагает, что этот рост солнечной активности может быть частью более длинного 22-летнего цикла, и Солнце сейчас как бы "отыгрывает" своё загадочное 20-летнее снижение, а не вступает в ожидаемый тихий период.

С 2008 года скорость солнечного ветра выросла на 6%, его плотность увеличилась на 26%, температура поднялась на 29%, а давление взлетело на 45%. Такое более динамичное солнечное окружение приводит к росту числа солнечных бурь и усилению их взаимодействия с магнитным полем Земли.

