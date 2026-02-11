Опасность над головой: киевлян предупредили о повышенном риске из-за погоды

Людей, в частности, призывают не парковать машины вплотную к домам.

Киевлян предупредили, что потепление повышает риск падения сосулек.

Об этом заявили в Киевской городской государственной администрации и опубликовали советы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о том, как людям уберечься.

Так, при прохождении мимо зданий с сосульками не стоит стоять под карнизами, на которых образовались сосульки, а если нужно пройти под таким карнизом, то нужно оценить уровень обледенения и быстро преодолеть этот участок.

Кроме того, необходимо двигаться на расстоянии не менее 3-4 метров от стен, особенно там, где есть предупредительные ленты.

"Услышав подозрительный шум сверху, не останавливайтесь и не поднимайте голову. Быстро прижмитесь к стене - козырек крыши может защитить от схода снега или льда", - говорится в сообщении, где киевлян также призывают не парковать машины вплотную к домам.

Во время прогулок с маленькими детьми в санях или детских колясках людей призывают не оставлять детей без присмотра и избегать мест возможного падения снега, льда или сосулек с крыш.

"Будьте осторожны, напоминайте детям об опасности игр во время оттепели под карнизами крыш и соблюдайте правила безопасности", - говорится в сообщении.

Опасность сосулек

Ранее в соцсетях было опубликовано видео из Луцка, на котором на мужчину и женщину с крыши ресторана падает ледяной глыба. От удара мужчина упал на землю.

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко отметила, что в Украине уже теплеет, а с 12 февраля станет еще теплее.

В то же время она призвала украинцев быть особенно осторожными на дорогах, тротуарах и под домами, ведь лед понемногу будет таять, будут свисать угрожающие сосульки, а также возможны сдвиги снега с крыш.

