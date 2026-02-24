Зоозащитники раскритиковали условия содержания диких животных в подобных местах.

В Таиланде начали расследование после массовой гибели тигров в двух популярных туристических парках в провинции Чиангмай, пишет The Independent. 72 животных погибли менее чем за две недели, с 8 по 19 февраля, в парках Tiger Kingdom Mae Taeng и Tiger Kingdom Mae Rim ("Королевство тигров Ме Таенг" и "Королевство тигров Ме Рим").

Оба объекта являются известными туристическими локациями, где посетители имеют возможность контактировать с тиграми.

По предварительным данным, в образцах был обнаружен вирус чумы плотоядных (canine distemper virus) – высокозаразное заболевание, которое может поражать различные виды хищников. В части случаев также зафиксировали бактериальные инфекции.

Туши погибших тигров похоронили, чтобы предотвратить возможный незаконный оборот частей животных на черном рынке. Парки временно закрыли для проведения дезинфекции, а персонал находится под наблюдением.

В то же время зоозащитные организации раскритиковали условия содержания диких животных в подобных туристических заведениях. По их мнению, тесный контакт с посетителями может повышать риски распространения инфекций.

Расследование продолжается, власти выясняют обстоятельства вспышки и возможные нарушения санитарных норм.

