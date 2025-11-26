Это один из самых активных вулканов в мире и один из шести действующих вулканов на Гавайях.

Периодическое извержение, которое почти год ослепляло жителей и гостей Большого острова Гавайев, возобновилось снова: вулкан Килауэа выбросил фонтаны лавы на высоту 122 метра. Об этом пишет The Independent.

По данным Геологической службы США, расплавленная порода находилась в кальдере на вершине Килауэа на территории Национального парка "Гавайские вулканы".

Отмечается, что это уже 37-й выброс лавы из Килауэа с декабря прошлого года, когда началось нынешнее извержение.

Последнему извержению предшествовали спорадические выбросы и переливы, начавшиеся в пятницу. Каждое извержение длилось около суток или меньше. Между ними вулкан делал перерывы как минимум на несколько дней.

Интересно, что в некоторых случаях лавовые башни Килауэа достигали высоты небоскребов. Вулкан образовал такие высокие фонтаны отчасти потому, что магма, содержащая газы, выделяющиеся при подъёме, выходит на поверхность через узкие трубообразные жерла.

Килауэа находится на острове Гавайи, крупнейшем в Гавайском архипелаге. Он расположен примерно в 322 километрах к югу от Гонолулу, крупнейшего города штата, расположенного на острове Оаху. Это один из самых активных вулканов в мире и один из шести действующих вулканов на Гавайях.

Извержения вулканов

Ранее спутниковые снимки зафиксировали редкое извержение вулкана Хайли-Губби в Эфиопии, которое произошло 24 ноября и выбросило мощные столбы пепла в сторону Йемена и Омана. Это первая за примерно 10 тысяч лет активность этого вулкана, что дает ученым уникальную возможность исследовать объект, который считался полностью спящим.

