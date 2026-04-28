Действительно ли апрель в этом году аномальный: объяснение синоптика

Нынешний апрель имеет все шансы войти в число самых холодных за последние три десятилетия.

В этом году погода в апреле довольно холодная, поэтому уже ведется немало дискуссий об аномальности этого месяца. Однако синоптик Виталий Постриагань подчеркивает, что украинцы переживают апрельскую холодную погоду не впервые, и ничего необычного в погоде пока нет.

"Например, в прошлом году 11 апреля в Чигирине на метеоплощадке лежал 5-сантиметровый слой снега. А утром 26 апреля 2021 года в регионе отмечался снежный покров высотой от 2 до 7 см, который быстро сошел", – рассказал эксперт на своей странице в Facebook.

По его данным, заморозки в воздухе до -5º в третьей декаде апреля регистрировались в 1954, 1987, 2003, 2009 годах.

Видео дня

"А по климатическим данным, за последние 30 лет самые поздние заморозки в воздухе отмечались 11 мая. Период заморозков продолжается", – говорит синоптик.

Он пояснил, что апрель – это еще не летний месяц, а переходный к теплому сезону. Поэтому вторжения холода, заморозки и температурные колебания ему присущи.

А нынешний апрель, по словам Постриганя, отличается особой прохладой. Он имеет длительные холодные периоды и значительное количество дней с заморозками

"По совокупности этих факторов он должен войти в пятерку самых холодных апрелей за последние 30 лет", – говорит эксперт по погоде.

Погода в мае 2026 года – прогноз на месяц

В этом году май в Украине ожидается более холодным, чем обычно. Средняя температура составит +12°...+15°, что на полтора градуса ниже нормы. Осадков в мае прогнозируют 80 – 120 % от климатической нормы.

