В американском штате Техас выпал огромный град (видео)

Град повредил автомобили и дома.

Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для гольфа и бейсбола, грейпфруты и авокадо, Stormnews.

В результате были повреждены автомобили и дома, пострадала растительность.

“Texas-sized” hailstorm in Del Rio, TX moments ago! At the time, this storm was warned for #hail as large baseballs (2.75 inches). ⚠️⚾️



Video sent in by: Julian Fuentes#weather#stormhour#txwx#wxpic.twitter.com/LrEKyXc8qj