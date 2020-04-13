В американском штате Техас выпал огромный град (видео)
Град повредил автомобили и дома.
В городе Дель-Рио, который расположен на юго-западе американского штата Техас, прошел сильный шторм.
В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)
Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для гольфа и бейсбола, грейпфруты и авокадо, Stormnews.
В результате были повреждены автомобили и дома, пострадала растительность.
“Texas-sized” hailstorm in Del Rio, TX moments ago! At the time, this storm was warned for #hail as large baseballs (2.75 inches). ⚠️⚾️— Nash from Nashville (@NashWX) April 12, 2020
Video sent in by: Julian Fuentes#weather#stormhour#txwx#wxpic.twitter.com/LrEKyXc8qj
Напомним, испанский город Малага из-за мощного шторма "Глория" накрыл ливень с большим градом, что очень необычно для этого времени года.
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