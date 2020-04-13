В американском штате Техас выпал огромный град (видео)

10:52, 13 апреля 2020
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Град повредил автомобили и дома.

В американском штате Техас выпал огромный град / twitter.com/CashleyGarza
В американском штате Техас выпал огромный град / twitter.com/CashleyGarza

В городе Дель-Рио, который расположен на юго-западе американского штата Техас, прошел сильный шторм.

В аргентинском городе Рио-Куарто прошел сильный град (видео)

Местные жители сообщают о градинах размером с мячи для гольфа и бейсбола, грейпфруты и авокадо, Stormnews

В результате были повреждены автомобили и дома, пострадала растительность.

Напомним, испанский город Малага из-за мощного шторма "Глория" накрыл ливень с большим градом, что очень необычно для этого времени года.

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Теги: #погода#США#Град
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