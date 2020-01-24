Испанскую Малагу завалило градом (видео)
Спасатели получили более 100 вызовов от застрявших в граде водителей.
Испанский город Малага из-за мощного шторма "Глория" накрыл ливень с большим градом, что очень необычно для этого времени года.
Пыльная буря окрасила австралийский город Брокен-Хилл в оранжевый цвет
В результате на улицах города образовались сугробы высотой чуть ли не по колено, а в некоторых местах произошли подтопления, что очень осложнило автомобильное движение, передает Stormnews со ссылкой на Malaga Hoy.
Спасатели получили 112 вызовов от застрявших в граде водителей.
? #FMA#Consejos112 En caso de fuertes precipitaciones:— Emergencias 112 (@E112Andalucia) 23 января 2020 г.
➡️ Mantén la calma y sigue las indicaciones de los operativos
➡️ Evita viajar de noche cuando los peligros son más difíciles de detectar pic.twitter.com/y5YHAEIfud
Напомним, в результате мощного шторма "Глория" в Испании погибли девять человек, шестеро пропали без вести.
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