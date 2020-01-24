Испанскую Малагу завалило градом (видео)

09:56, 24 января 2020
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Спасатели получили более 100 вызовов от застрявших в граде водителей.

Малагу завалило градом / twitter.com/E112Andalucia
Малагу завалило градом / twitter.com/E112Andalucia

Испанский город Малага из-за мощного шторма "Глория" накрыл ливень с большим градом, что очень необычно для этого времени года.

Пыльная буря окрасила австралийский город Брокен-Хилл в оранжевый цвет

В результате на улицах города образовались сугробы высотой чуть ли не по колено, а в некоторых местах произошли подтопления, что очень осложнило автомобильное движение, передает Stormnews со ссылкой на Malaga Hoy.

Спасатели получили 112 вызовов от застрявших в граде водителей.

Напомним, в результате мощного шторма "Глория" в Испании погибли девять человек, шестеро пропали без вести.

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Теги: #погода#шторм#Испания#Град
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