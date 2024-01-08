Украинская певица Санта Димопулос, которая с начала полномасштабного российского вторжения уехала за границу, сейчас отдыхает на Бали. Знаменитость поделилась с поклонниками кадрами с отдыха, которые для нее сделала фотограф из России Татьяна Кудряшова.
На снимках Димопулос, отметившая Новый год без мужа и детей, предстала полностью обнаженной. Интимные части тела она прикрыла руками.
"Красиво, даже без ретуши", - подписала фото Димопулос и отметила россиянку, с которой вместе провела время во время съемки.
К слову, в Instagram Кудряшовой указано, что она работает на две страны - Россию и Индонезию. Еще в прошлом году она публиковала в своем блоге фото, сделанные в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить и то, что Санта Димопулос уже не впервые появляется в компании россиян. Ранее певица похвасталась "лакшери-отдыхом" с бывшей женой олигарха из РФ.
Что Санта Димопулос говорит о войне в Украине
Певица находится за границей, она часто отдыхает в Монако, на Ибице, в Дубае, в Греции... Недавно Димопулос поскандалила с россиянином. Она оказалась с ним в одной компании и вступила с мужчиной в словесную перепалку.
Однако после этого Димопулос "застукали" на дне рождения дочери российского олигарха. Певица уже давно дружит с наследницей Эльдара Османова.