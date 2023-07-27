Певица не скрывает, что отдыхает на Миконосе вместе с экс-избранницей "воронежского алюминиевого короля".

Украинская певица Санта Димопулос, которая отправилась в Грецию, похвасталась "лакшери"-отдыхом. Она не скрывает, что сейчас находится на острове Миконос.

На своей странице в Instagram Димопулос опубликовала серию новых фото. На одном из них она отметила Юлию Буряк - одесситку и бывшую жену российского олигарха Леонида Арапова. Сама певица написала, что этими фото рассказывает о "девичьем путешествии" на Миконос.

Буряк снимками с певицей не делилась. Одесситка уже давно не живет в Украине, всего за день до начала полномасштабной войны она веселилась в РФ. В ее Instagram можно найти фото из Москвы, а вот о том, что сейчас страна-агрессор устроила в Украине, Буряк молчит.

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Не так давно из-за нее уже разгорался скандал. Так, Буряк закатила вечеринку на Миконосе в честь дня своего рождения. На праздник были приглашены гости-россияне и украинские артисты, такие как Верка Сердючка и Владимир Остапчук. Вскоре звездам пришлось оправдываться и объяснять, что они не стали бы соглашаться на корпоратив, если бы знали, что там будут россияне.

Что Санта Димопулос говорит о войне в Украине

Певица находится за границей, она часто отдыхает в Монако, на Ибице и в Греции. Недавно Димопулос поскандалила с россиянином. Она оказалась с ним в одной компании и вступила с мужчиной в словесную перепалку.

Однако после этого Димопулос "застукали" на дне рождения дочери российского олигарха. Певица уже давно дружит с наследницей Эльдара Османова.

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