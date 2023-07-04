Певица погуляла с Лолитой Османовой.

Украинская певица Санта Димопулос уже давно дружит с дочерью российского олигарха Эльдара Османова. Вчера, 3 июля, Лолита отмечала свой день рождения. С праздником ее поздравила и звездная подруга.

Изначально Димопулос поздравила подругу в соцсетях: "С днем рождения, прекрасная Лолита. Пусть сбудутся все твои желания".

Затем певица появилась на вечеринке, приуроченной ко дню рождения Османовой. Девушки встретились в одном из ресторанов в Монако. Кроме того, на праздновании присутствовали и другие девушки, с которыми Димопулос охотно фотографировалась, а позже и поделилась этими снимками с поклонниками.

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Известно, что ранее Санта Димопулос поскандалила с россиянином за границей. Она сказала, что без причины россияне ее не раздражают, однако если ей начинают говорить что-то неприятное, то она молчать не станет. При этом подробности конфликта певица не раскрыла.

Стоит отметить, что с начала полномасштабного российского вторжения Санта живет в Монако. Однако она неоднократно говорила, что помнит об Украине.

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