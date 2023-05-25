Артистка призналась, что пытается не провоцировать конфликты сама, но если ей говорят что-то неприятное, то молчать точно не будет.

Украинская певица Санта Димопулос активно ведет свой Instagram-блог. Недавно подписчики спросили у артистки, как она реагирует на россиян, если встречает их за границей. Экс-виагрянка призналась, что сама не вступает с ними в разговор и уж тем более в конфликт, но если ей говорят что-то неприятное, то молчать Санта не станет.

Также Димопулос поделилась подробностями случая, который недавно с ней произошел. Звезда рассказала, что вступила в словесную перепалку с мужчиной. Позже оказалось, что он россиянин.

"Просто так не раздражают (россияне, - ред). Но не так давно вступила в жесткую перепалку с одним в Монако. Сидели в одной компании, уже потом поняла, кто это. Но для меня неважно. Я любого могу опустить на землю: спокойно, размеренно и по фактам", - прокомментировала Санта.

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Подробностей и причин конфликта она не разглашала, однако уточнила, что несмотря на то, что она находится за границей, помнит о том, что происходит в Украине и по чьей вине ежедневно умирают мирные украинцы.

"Где бы я ни была, я помню, что я украинка и что происходит в моей стране", - резюмировала артистка.

Чем известна Санта Димопулос

Санта Димопулос - украинская певица, инфлюэнсер, бывшая солистка групп "Queens", "ВИА Гра", "Седьмое небо". Слава и признание пришли к ней во время третьего сезона украинского проекта "Фабрика звёзд".

Напомним, Санта Димопулос показала яркое фото с Мальдив и рассказала о мечтах.

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