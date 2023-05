Певица неоднозначно намекнула на свое отношение к плагиату.

Украинская певица Мика Ньютон внезапно выпустила минусовку своего хита "В плену", который вышел еще 16 лет назад, и назвала ее Same Tatoo.

Также на платформе YouTube она добавила к названию клипа на эту песню приставку Tatoo - название сингла представительницы Швеции на Евровидении.

Стоит отметить, что ранее Ньютон говорила, что не хочет комментировать "плагиат" Loreen. Тем не менее сейчас сделала неоднозначные намеки. Сама Loreen пока молчит, несмотря на то, что в сети требуют дисквалифицировать ее.

Видео дня

Скандал с песней Loreen - что известно

После выступления певицы из Швеции на Евровидении-2023 пользователи сети заметили, что ее песня - плагиат сингла украинской певицы Мики Ньютон. В связи с этим поклонники знаменитости призвали ее подать в суд на Loreen.

Кроме того, в сети заметили, что песня Tattoo похожа не только на трек "В плену", но и на The Winner Takes It All группы АВВА.

Но даже несмотря на это Loreen победила в этом году на Евровидении. Она стала первой в истории конкурса женщиной, которая дважды забирала кубок победителя.

Вас также могут заинтересовать новости: